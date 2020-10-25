Опора назвала новые данные по явке на местных выборах

Явка на местные выборы в 2015 году в аналогичное время составляла более 36%.
По состоянию на 16:00 по киевскому времени, явка избирателей на местных выборах-2020 в Украине составила 27%. Примечательно, 5 лет назад явка была выше более чем на 9%.
Об этом свидетельствуют данные гражданской сети ОПОРА, сообщает координатор организации Ольга Айвазовская на своей странице в социальной сети Facebook.
"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети ОПОРА составляет 27%. Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%", - почеркнула глава организации.
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00, самая высокая явка на выборы фиксировалась в Одесской области – 26%. Самая низкая – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%. В Киеве на выборы пришли 16,2% избирателей.Читайте такжеСкандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе
Местные выборы в Украине-2020
- В воскресенье, 25 октября, на всех украинских территориях, кроме аннексированного Крыма, оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также некоторых контролируемых Киевом районов на Донбассе, проходят местные выборы.
- Украинцам предлагается избрать новых мэров глав ОТГ и депутатов всех уровней. Чтобы избиратели не запутались, в ЦИК решили выдавать гражданам бюллетени разного цвета.
- Избирательные участки, согласно законодательству, закрываются в 20:00 по киевскому времени.
- В пропрезидентской партии уже заявили, что первые результаты голосования могут появиться уже в обед, 26 октября.