В Слуге народа уточнили, когда ждать первых результатов выборов в Украине

Форма новых бюллетеней усложнит скорость подсчета голосов.
В этом году подсчет голосов займет больше времени, но первые результаты местных выборов в Украине могут появиться в обед понедельника, 26 октября.
Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя депутатской фракции от партии Слуга народа Евгения Кравчук.
"Нужно считать голоса по партиям и кандидатам. Мы надеемся, завтра в обед будут первые результаты", – заявила она.
В свою очередь, заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов отметил, что окончательные результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не раньше утра среды 28 октября.
"Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же, это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения", – сообщил он.
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Местные выборы в Украине - последние новости:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
- На местных выборах 25 октября было зарегистрировано 227 943 кандидата. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.
- Центризбирком опубликовал данные по явке на местных выборах. Сообщается, что в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.