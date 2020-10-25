В Слуге народа уточнили, когда ждать первых результатов выборов в Украине

В Украине проходят местные выборы 2020 / УНИАН

В этом году подсчет голосов займет больше времени, но первые результаты местных выборов в Украине могут появиться в обед понедельника, 26 октября.

Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя депутатской фракции от партии Слуга народа Евгения Кравчук.

"Нужно считать голоса по партиям и кандидатам. Мы надеемся, завтра в обед будут первые результаты", – заявила она.

В свою очередь, заместитель председателя Киевской городской ТИК Николай Нилов отметил, что окончательные результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не раньше утра среды 28 октября.

"Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же, это впервые. У комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения", – сообщил он.

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