Местные выборы: сколько кандидатов претендуют на одно место депутата

В ЦИК рассказали подробности выборов / УНИАН

На местных выборах, которые проходят сегодня, 25 октября, было зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

По данным пресс-службы ЦИК, общее количество советов, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе, составляет 792.

Больше всего кандидатов представляют партии:

Слуга народа- 23 260 или 10,20% от общего числа

Батькивщина 23 256 или 10,20%.

За майбутнє 21 829 кандидатов (9,58%),

Европейская солидарность 21 343 (9,6%)

Оппозиционная платформа - За життя - 17 251 (7,57%).

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