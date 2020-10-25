Местные выборы: сколько кандидатов претендуют на одно место депутата

Общее количество советов, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе, составляет 792.
На местных выборах, которые проходят сегодня, 25 октября, было зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.
По данным пресс-службы ЦИК, общее количество советов, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе, составляет 792.
Больше всего кандидатов представляют партии:
- Слуга народа- 23 260 или 10,20% от общего числа
- Батькивщина 23 256 или 10,20%.
- За майбутнє 21 829 кандидатов (9,58%),
- Европейская солидарность 21 343 (9,6%)
- Оппозиционная платформа - За життя - 17 251 (7,57%).
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 25 октября, по всей Украине проходят местные выборы.
- В Ирпене Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. Под подозрением оказался командир одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.
- В Житомире подрядчики не обеспечили избирательные участки нормальными кабинками, поэтому в ход пошел реквизит кукольного театра – тряпки, лестницы, ширмы. На некоторых участках кабинок для голосования нет совсем – избиратели голосуют "на коленях".
- стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook. По данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.
Автор: Екатерина Трохимчук