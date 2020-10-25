Бюллетени напечатали "своими силами": на Сумщине работал фейковый избирательный участок

Работу фейкового избирательного участка пресекли работники полиции / Фото npu.gov.ua

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области незаконно работал избирательный участок. Его открыли как "дополнительный" в центре села.

Незаконный избирательный участок работал в местном Доме культуры. Там избирателям выдавали бюллетени, напечатанные "своими силами", сообщает пресс-служба Нацполиции.

Лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование.

Работу "фейкового" избирательного участка пресекли работники полиции.

Отмечается, что к организации дополнительного "участка" может быть причастен один из местных предпринимателей. Эта информация на данный момент уточняется.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Фото npu.gov.ua

Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская уточнила в Facebook, что незаконная УИК организовала голосование в сельсовет, который отказывается входить в состав ОТО.

По ее словам, участок действует под идентичным номером, как и настоящая УИК – 590211.

"Избиратели идут на тот участок и голосуют. На фейковом участке играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящем очень низкая явка, ведь он расположен в глубине села и около него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", — написала Айвазовская.

По оценкам юристов ОПОРЫ, работа данного "избирательного участка" - это нарушение законодательства в соответствии со статьями 110 и 353 Уголовного кодекса.

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