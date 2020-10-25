Бюллетени напечатали "своими силами": на Сумщине работал фейковый избирательный участок

Участок действовал под идентичным номером, как и настоящая УИК – 590211.
В селе Сосновка Конотопского района Сумской области незаконно работал избирательный участок. Его открыли как "дополнительный" в центре села.
Незаконный избирательный участок работал в местном Доме культуры. Там избирателям выдавали бюллетени, напечатанные "своими силами", сообщает пресс-служба Нацполиции.
Лица, которые организовали имитацию участка, не только установили предусмотренные законодательством реквизиты, но и разослали местным жителям приглашение на голосование.
Работу "фейкового" избирательного участка пресекли работники полиции.
Отмечается, что к организации дополнительного "участка" может быть причастен один из местных предпринимателей. Эта информация на данный момент уточняется.
Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская уточнила в Facebook, что незаконная УИК организовала голосование в сельсовет, который отказывается входить в состав ОТО.
По ее словам, участок действует под идентичным номером, как и настоящая УИК – 590211.
"Избиратели идут на тот участок и голосуют. На фейковом участке играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящем очень низкая явка, ведь он расположен в глубине села и около него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", — написала Айвазовская.
По оценкам юристов ОПОРЫ, работа данного "избирательного участка" - это нарушение законодательства в соответствии со статьями 110 и 353 Уголовного кодекса.
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