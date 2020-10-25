Лестницы и ширмы для кукольного театра: в Житомире сделали "креативные" кабинки для голосования

Члены комиссии сделали кабинки из того, что было под рукой / Фото t.me/novinach

В Житомире кабинки для голосования на местных выборах-2020 сделали из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале Новинач.

"На житомирских участках проходит креативный конкурс по созданию кабинок для голосования. По данным СМИ, спонсор конкурса – местные подрядчики, которые не обеспечили участки нормальными кабинками", – говорится в сообщении.

Во Всеукраинской организации общественного контроля Опора говорят, что на некоторых избирательных участках кабинок для голосования нет совсем. Такая ситуация сложилась, например, в спортзале садика на участке №181448.

Избиратели голосуют "на коленях" / Фото Facebook Опора

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, они старались сделать (кабинки , ред.) и ночью делали, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери, и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем", - объяснила глава Житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис, передает КП в Украине.

"Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели коронавирусом, и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22-го числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать", - добавила она.

Наблюдатели Опоры в Житомире говорят, что голосование в таких условиях – это нарушение. Если избиратель возмущен организацией работы участка, он может пожаловаться. Во время вечернего заседания, которое начинается после закрытия участков в 20:00, комиссия рассмотрит жалобы, но, скорее всего, это ничего не даст.

Напомним: