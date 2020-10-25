Местные выборы-2020: в ЦИК назвали явку

В Центризбиркоме назвали регион, лидирующий по явке на выборах.
Стала известна явка на местных выборах по состоянию на 13:00, 25 октября.
Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в Facebook.
Отметим, что по данным ЦИК, в Киеве явка составляет 16,2%. Наибольшая явка наблюдается в Одесской области - 26%.
В Центризбиркоме подчеркнули, что данные являются предварительными.
Явка по регионам:
- Винницкая область - 17,2%;
- Волынская область - 17,0%;
- Донецкая область - 22,1%;
- Житомирская область - 18,3%;
- Закарпатская область - 15,3%;
- Ивано-Франковская область - 14%;
- Кировоградская область - 18,6%;
- Николаевская область - 15,5%;
- Полтавская область - 16,6%;
- Сумская область - 15,7%;
- Тернопольская область - 17,0%;
- Харьковская область - 15,5%;
- Черкасская область - 17%;
- Черновицкая область - 14%;
- Черниговская область - 20,1%;
- Луганская область - 18%;
- Одесская область (без Одессы) - 26%;
- Тернопольская область - 17%;
- Херсонская область - 16,7%;
- Киевская область - 15,6%;
- м. Киев - 16,2%.
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Местные выборы 2020: правила голосования
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.
В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.
Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.
Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.
Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.