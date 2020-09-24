ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020

В ЦИК считают, что благодаря новшествам украинцам будет легче голосовать/ УНИАН

На местных выборах-2020 в Украине избирателям выдадут несколько бюллетеней, которые будут иметь не только новую форму, но и совершенно разные цвета. В ЦИК уверяют, что в скором времени подробно расскажут об основных аспектах изменений.

Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В сообщении Центризбиркома речь идет о том, что комиссия утвердила цвета бюллетеней, которые будут использоваться избирателями на местных выборах 25 октября. Украинцам дадут несколько бюллетеней. Форма и цвета избирательных бюллетеней претерпели существенных изменений.

Бюллетени на местных выборах в Украине-2020 / ЦИК

Шесть цветов избирательных бюллетеней

Бюллетени голубого цвета – используются на выборах нардепов Верховной Рады Автономной Республики Крым

Бюллетени светло-зеленого цвета – на выборах депутатов районных советов

Бюллетени светло-желтого цвета – на выборах городского совета

Бюллетени светло-серого цвета – на выборах депутатов районного совета в городах

Бюллетени кремового цвета – на выборах депутатов сельского и поселкового совета

Бюллетени светло-розового цвета – на выборах сельского, поселкового и городского головы

В ЦИК подчеркивают, что данные нововведение направлены на упрощение понимания избирателями типа выборов. Также комиссиям теперь будет легче вести подсчет голосов.Читайте такжеВ ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина