УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020

24 сентября 2020, 20:10

В Центризбиркоме обещают в скором времени опубликовать подробные разъяснения.

Выборы
В ЦИК считают, что благодаря новшествам украинцам будет легче голосовать/ УНИАН

На местных выборах-2020 в Украине избирателям выдадут несколько бюллетеней, которые будут иметь не только новую форму, но и совершенно разные цвета. В ЦИК уверяют, что в скором времени подробно расскажут об основных аспектах изменений.

Об этом заявили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В сообщении Центризбиркома речь идет о том, что комиссия утвердила цвета бюллетеней, которые будут использоваться избирателями на местных выборах 25 октября. Украинцам дадут несколько бюллетеней. Форма и цвета избирательных бюллетеней претерпели существенных изменений.

выборы
Бюллетени на местных выборах в Украине-2020 / ЦИК

Шесть цветов избирательных бюллетеней

  • Бюллетени голубого цвета – используются на выборах нардепов Верховной Рады Автономной Республики Крым
  • Бюллетени светло-зеленого цвета – на выборах депутатов районных советов
  • Бюллетени светло-желтого цвета – на выборах городского совета
  • Бюллетени светло-серого цвета – на выборах депутатов районного совета в городах
  • Бюллетени кремового цвета – на выборах депутатов сельского и поселкового совета
  • Бюллетени светло-розового цвета – на выборах сельского, поселкового и городского головы

В ЦИК подчеркивают, что данные нововведение направлены на упрощение понимания избирателями типа выборов. Также комиссиям теперь будет легче вести подсчет голосов.Читайте такжеВ ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина

  • Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября на всех подконтрольных Киеву территориях. Исключение – несколько контролируемых украинской властью районов Донбассе, где местные власти не готовы к организации избирательного процесса.
  • Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
  • В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.

ЦИК новости Украины местные выборы в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:10
ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020
19:59
Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды Видео
19:55
"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию Видео
19:21
Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко
19:21
"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции
19:17
В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения Видео
18:50
Как вернуть старую версию Фейсбук после редизайна: простая инструкция
18:39
Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19
18:28
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
18:26
В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие Видео
18:26
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко
18:07
В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум Видео
18:04
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата Видео
18:01
Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма Видео
17:53
СМИ рассказали, как Путин навредил РФ разговором с Макроном об отравлении Навального
17:40
"Невероятно высокий доход": одному знаку Зодиака советуют решиться на изменения
17:37
Закон о снижении НДС минимизирует "скрутки" и вернет в бюджет до 25 млрд грн - СМИ
17:12
Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
17:09
Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик Видео
17:05
"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию
17:01
Лимонная вода: что напиток делает с организмом Видео
16:46
У Зеленского сделали заявление о переносе визита в Беларусь Видео
16:44
Зеленский поведал, почему Северный поток-2 угрожает всей Европе
16:36
Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам Видео
16:32
Жена кума Путина прикупила российскую компанию – СМИ
16:15
"Стало хуже": Камалия не может вылечить коронавирус
15:57
Вторая волна Covid-19 в Европе - ученые дали тревожный прогноз
15:52
В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко Видео
15:50
"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко Видео
15:31
Как очистить чайник от накипи: дешевые способы Видео
15:29
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией Видео
15:22
Джеймс Ганн снимает сериал Миротворец для HBO
15:03
У Кравчука анонсировали изменения в Минском процессе из-за Лукашенко Видео
14:59
Врачи указали на 4 ранних признака слабоумия Видео
14:57
В Минске рассказали, как ответят на бойкот Киева Видео
14:35
Фокин объяснился насчет "повстанцев" на Донбассе и перевел стрелки на Порошенко Видео
14:30
Астрологи раскрыли, кто не боится экспериментов в постели
14:11
Отец Тесака сделал заявление об убийстве сына Видео
14:04
Фильм Атлантида представит Украину на Оскаре 2021 Видео
14:00
"Я остаюсь": Ургант затроллил тайную инаугурацию Лукашенко Видео
13:56
В Германии назвали сроки восстановления отравленного Новичком Навального Видео
13:45
Договориться с шахтерами не удалось, предприятие готовят к остановке - заявление администрации КЖРК
13:32
Нереальный КОПец - дата выхода и трейлер полицейской комедии Видео
13:27
Зеленский объявил в Украине вторую волну COVID-19 и дал прогноз о сроках открытия границ Видео
13:24
В Кремле уже "помечтали" о Нобелевской премии для Путина
13:17
Ягоды годжи: похудение, виагра и другие уникальные свойства для здоровья Видео
12:54
Светлана Тарабарова родила и показала первое фото с дочкой
12:44
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
12:42
Одесситам вернули бульвар Жванецкого - Труханов актуально
12:39
"Этой власти не будет": Зеленский дал неожиданный прогноз о будущем Лукашенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять