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Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью

19 сентября 2020, 11:49

Закон подписан президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 18 сентября.

Выборы
Местные выборы пройдут 25 октября / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №3995, согласно которому кандидатам в депутаты на местных выборах в Украине теперь не нужно в обязательном порядке подавать справку о наличии или отсутствии судимости в процессе регистрации.

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

В частности, на сайте указано, что законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 августа. После изучения документа профильным комитетом и прохождения дополнительных процедур, он был принят 15 сентября.

18 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский.

Добавим, ранее справка о наличии или отсутствии судимости требовалась не от всех кандидатов, которые намерены принять участие в избирательном процессе на местном уровне. В действующем законодательстве прописано, что справку не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового и городского советов (там, где территориальная община не превышает 10 тысяч избирателей). Также такая справка не обязательна для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов

новости Украины местные выборы в Украине Верховная Рада
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