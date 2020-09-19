Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью

Закон подписан президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 18 сентября.
Глава государства Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №3995, согласно которому кандидатам в депутаты на местных выборах в Украине теперь не нужно в обязательном порядке подавать справку о наличии или отсутствии судимости в процессе регистрации.
Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.
В частности, на сайте указано, что законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 августа. После изучения документа профильным комитетом и прохождения дополнительных процедур, он был принят 15 сентября.
18 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский.
Добавим, ранее справка о наличии или отсутствии судимости требовалась не от всех кандидатов, которые намерены принять участие в избирательном процессе на местном уровне. В действующем законодательстве прописано, что справку не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового и городского советов (там, где территориальная община не превышает 10 тысяч избирателей). Также такая справка не обязательна для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов
- Напомним, местные выборы пройдут на подконтрольных официальному Киеву территориях 25 октября 2020 года. Исключение – некоторые объединенные территориальные громады на Донбассе, которые не готовы к организации местного избирательного процесса.
- Официально избирательный процесс стартовал 5 сентября.
- В Минздраве заявили, что граждане, у которых был диагностирован коронавирус, смогут проголосовать на дому. Для этого им нужно до 20:00 последней пятницы перед выборами обратиться в территориальные комиссии с соответствующим заявлением.
- Выборы пройдут и в красной эпидемиологической зоне, где введены жесткие карантинные мероприятия. Нет никаких законных оснований для отмены голосования в таких регионах, городах и районах.