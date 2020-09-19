Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью

Местные выборы пройдут 25 октября / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №3995, согласно которому кандидатам в депутаты на местных выборах в Украине теперь не нужно в обязательном порядке подавать справку о наличии или отсутствии судимости в процессе регистрации.

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

В частности, на сайте указано, что законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 августа. После изучения документа профильным комитетом и прохождения дополнительных процедур, он был принят 15 сентября.

18 сентября закон подписал президент Владимир Зеленский.

Добавим, ранее справка о наличии или отсутствии судимости требовалась не от всех кандидатов, которые намерены принять участие в избирательном процессе на местном уровне. В действующем законодательстве прописано, что справку не нужно предоставлять кандидатам в депутаты сельского, поселкового и городского советов (там, где территориальная община не превышает 10 тысяч избирателей). Также такая справка не обязательна для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов