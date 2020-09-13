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В ЦИК оценили вероятность отмены местных выборов в городах и районах красной зоны

13 сентября 2020, 15:46

Для отмены голосования должны быть веские основания, считает Сергей Постивый.

ЦИК
Местные выборы в Украине по плану должны пройти 25 октября - ЦИК/ УНИАН

В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях состоятся местные выборы в Украине-2020. Они пройдут даже в тех областях, городах и районах страны, которые находятся в красной эпидемиологической зоне – законодательных причин, чтобы отменить там избирательный процесс, на данный момент нет.

Об этом рассказал делегат Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый в субботу, 12 сентября, в рамках мероприятия Донбасс Медиа Форум, сообщает телеканал Дом.

По его словам, по закону Украины, местные выборы на территории страны могут быть отменены только в том случае, если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение. Расположение территории в красной эпидемиологической зоне – это не основание для отмены там избирательного процесса.

Представитель ЦИК также добавил, что вопрос отмены или переноса выборов сложно реализовать в политическом и правовом поле.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов

"На сегодняшний день говорить, что будет какая-либо отмена (голосования), у нас пока оснований нет", - подчеркнул Сергей Постивый.

  • Напомним, избирательный процесс, связанный с реализацией процесса местных выборов на территории Украины, стартовал 5 сентября.
  • Ранее эксперт Александр Москалюк заявил, что местные выборы вряд ли удастся отменить или перенести. Процесс можно будет остановить в случае принятия Радой решения о введении чрезвычайного положения. Однако парламент, скорее всего, не решится пойти на такой шаг.

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