Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине

Чтобы перенести местные выборы в Украине, власть вынуждена будет пойти на рискованный шаг.
Назначенные на 25 октября местные выборы в Украине вряд ли отменят по причине потенциального введения жестких карантинных мер. Избирательный процесс можно остановить в случае принятия Верховной Радой решения о запуске на территории страны режима чрезвычайного положения.
Об этом заявил эксперт общественной организации Слово и дело Александр Москалюк в эфире телеканала Украина 24.
Аналитик считает, что законодательством не предусмотрен вариант отмены избирательного процесса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации или увеличения количества заболевших COVID-19.
По его словам, перенести выборы можно решением парламента, однако тогда придется вводить правовой режим чрезвычайного положения. Для этого достаточно 226 голосов народных избранников. Однако реализация такой инициативы маловероятна.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов
"Если мы говорим о юридическом варианте, то необходимо вводить чрезвычайное положение. Для этого необходимо 226 голосов. С учетом того, что штабы уже развернуты и фактически идет активная часть избирательного процесса, я не верю, что найдется 226 голосов, по крайней мере, по состоянию на сейчас, чтобы перенести эти выборы на весну", - подчеркнул Москалюк.
- Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила проведение местных выборов на территории Украины на 25 октября 2020 года. Избирательный процесс проводится в 24 областях страны. Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в АР Крым, не проводятся по причине захвата данных территорий Россией.
- Центризбирком рекомендует придерживаться ряда правил и процедур в процессе участия избирателей в голосовании.Читайте такжеКоронавирус в Украине: Ляшко рассказал о "косяках" с тестами и манипуляциях на выборах