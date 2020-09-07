Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине

Рада вряд ли решится ввести чрезвычайное положение в Украине - эксперт / УНИАН

Назначенные на 25 октября местные выборы в Украине вряд ли отменят по причине потенциального введения жестких карантинных мер. Избирательный процесс можно остановить в случае принятия Верховной Радой решения о запуске на территории страны режима чрезвычайного положения.

Об этом заявил эксперт общественной организации Слово и дело Александр Москалюк в эфире телеканала Украина 24.

Аналитик считает, что законодательством не предусмотрен вариант отмены избирательного процесса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации или увеличения количества заболевших COVID-19.

По его словам, перенести выборы можно решением парламента, однако тогда придется вводить правовой режим чрезвычайного положения. Для этого достаточно 226 голосов народных избранников. Однако реализация такой инициативы маловероятна.Читайте такжеУ Зеленского назвали главное условие переноса местных выборов

"Если мы говорим о юридическом варианте, то необходимо вводить чрезвычайное положение. Для этого необходимо 226 голосов. С учетом того, что штабы уже развернуты и фактически идет активная часть избирательного процесса, я не верю, что найдется 226 голосов, по крайней мере, по состоянию на сейчас, чтобы перенести эти выборы на весну", - подчеркнул Москалюк.