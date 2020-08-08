УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

ЦИК официально назначила дату местных выборов и приняла решение о Донбассе

8 августа 2020, 21:59

Местные выборы в Украине официально назначены на 25 октября.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
ЦИК назначила дату местных выборов / УНИАН

ЦИК назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. Также было решено, что выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, 25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначенных первых выборов вскоре опубликуют на сайте ЦИК.

В то же время Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Читайте такжеМестным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации

"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области", - заявили в ЦИК,

Первые местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведение местных выборов.

Как писал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. По его словам, выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству. Данилов считает, что пока что условий для их

местные выборы в Украине ЦИК ОРДЛО новости Украины новости Донбасса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:59
ЦИК официально назначила дату местных выборов и приняла решение о Донбассе
21:55
Названо животное, способное спасти планету от коронавируса
21:16
Премьер рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября
21:15
Коронавирус в Украине и мире 8 августа: за сутки выявили 284 тысячи зараженных Видео
20:49
Распространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вируса Видео
20:31
Украинская тревел-блогер погибла в Таиланде Фото
20:09
В Украине придумали новый способ борьбы с коронавирусом - в чем суть Видео
19:39
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за Covid-19
19:33
"Не хотят решать вопрос": у Путина сделали скандальное заявление о Донбассе
19:20
Жуткое ДТП под Житомиром: грузовик раздавил маршрутку, много погибших Видео
19:12
"Если любишь – отпусти": соперница Лукашенко перед выборами записала видеообращения Видео
19:03
Камни и слезоточивый газ: в центре Бейрута вспыхнули массовые протесты Видео
18:26
В Беларуси накануне выборов задержали главу штаба соперницы Лукашенко
18:25
У Зеленского поведали, сколько денег нужно на восстановление Донбасса
17:55
"Никто не в шоке": эксперт рассказала, когда подскочит число заболевших COVID-19 Видео
17:41
Зеленский наградил бойца, не оказавшего помощь морпеху Журавлю – журналист
17:28
Поездка Медведчука в аннексированный Крым: Шмыгаль сделал резкое заявление Видео
17:06
Выборы в Беларуси: обозреватель раскрыл, чего боится Россия Видео
16:53
"Боятся революции": украинцев массово не пускают в Беларусь накануне выборов Видео
16:22
Задержание россиян из ЧВК Вагнера: Россия намекнула на провокацию Украины
16:20
"Сепарское быдло": скандальный экс-нардеп от БПП оскорбил киевлян
15:36
"Подавить бунт": в РФ призывают ввести войска в Беларусь и задушить Майдан Видео
15:21
В Минске анонсировали отключение интернета в день выборов Видео
15:12
Контрразведка США выдвинула неожиданное обвинение против нардепа, слившего прослушку Порошенко
14:45
Взрыв в Бейруте унес жизнь супруги посла одной из стран ЕС Видео
14:35
"Взрыв" числа заболевших COVID-19 в Украине: эксперт дал мрачный прогноз Видео
14:25
"Идиотизм полный": Лукашенко призвал аграриев игнорировать выборы Видео
14:10
Шмыгаль отреагировал на ухудшение ситуации с коронавирусом Видео
13:59
Неожиданная опасность: врачи обнаружили необычный симптом коронавируса Видео
13:58
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 августа: обогащение и незабываемая встреча Видео
13:21
"Все в зоне риска": врач рассказал пугающую правду о коронавирусе Видео
12:50
Скандал в Киеве: известный журналист заявил о прослушке в своей квартире
12:30
Выборы в Беларуси: оппозиция объяснила, как действовать противникам Лукашенко Видео
12:14
Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом до конца лета Видео
11:58
"Это страшно": врач рассказал, сколько еще лет "нас будет трясти" коронавирус Видео
11:48
"В Минске пролилась первая кровь": СМИ рассказали о брутальных задержаниях протестующих
11:47
"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг Лукашенко Видео
11:21
"Не будем пытать": украинский журналист рассказал подробности задержания в Минске Видео
11:15
Сокрушительный взрыв в Бейруте: жертв стало больше, много пропавших без вести Видео
11:11
Много тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в Украине Видео
10:30
Москва придумывает о "вагнеровцах" сказки, которым позавидовал бы даже Пушкин мнение
10:22
Коронавирус в Киеве "осмелел" - за сутки очень много больных Видео
10:05
"Не рухнет самолет": астролог сказал, когда можно отправляться в поездки
09:50
Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявление Видео
09:35
Коронавирус в Украине: врач объяснила, когда вирус перестанет "ходить"
09:29
Полное прекращение огня на Донбассе: Кравчук назвал четыре варианта Видео
09:17
МВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь мнение
09:10
Юлия Панкова рассказала о своей беременности
09:00
"Сам ты Лохвица": в Сети затроллили "рекламу Слуги народа"
08:55
Коронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за сутки опять почти 1500 случаев заражения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять