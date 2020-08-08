ЦИК официально назначила дату местных выборов и приняла решение о Донбассе

ЦИК назначила дату местных выборов / УНИАН

ЦИК назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины. Также было решено, что выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, 25 октября состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полный перечень назначенных первых выборов вскоре опубликуют на сайте ЦИК.

В то же время Комиссия получила выводы Донецкой и Луганской областных государственных администраций о возможности проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

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"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области", - заявили в ЦИК,

Первые местные выборы не пройдут на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Комиссия приняла к сведению, что на части избирательных участков Новоайдарской поселковой общины в Луганской области невозможно осуществлять организацию подготовки и проведение местных выборов.

Как писал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. По его словам, выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству. Данилов считает, что пока что условий для их