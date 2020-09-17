В Минздраве объяснили, как проголосуют на местных выборах заболевшие COVID-19

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября / УНИАН

Украинцы, у которых диагностирован COVID-19, смогут проголосовать на местных выборах дома. Для этого они должны подать соответствующее заявление в избирательную комиссию по месту проживания.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе своего брифинга в четверг, 17 сентября.

По его словам, заболевший коронавирусом гражданин, не лишается своего права на голосование. Для этого он должен обратиться в территориальную комиссию, написать соответствующее заявление, после чего ему разрешат проголосовать дома.

"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью", - добавил Степанов, подчеркнув, что после этого в день голосования к человеку домой приедет комиссия, чтобы он мог проголосовать.Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, случится ли отсрочка даты местных выборов