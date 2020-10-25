Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент

Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзитпола, который проводился в день выборов, 25 октября.
Наибольшее количество голосов среди кандидатов на пост мэра Киева, согласно данным экзит-пола, получил Виталий Кличко. Второе место избиратели отдали Александру Попову, в третье - Сергею Притуле. Но, поскольку действующий мэр не смог преодолеть барьер в 50%, победитель гонки определиться во втором туре. С кем Кличко будет соревноваться во втором туре пока не известно, поскольку разрыв между Поповым и Притулой минимальный.
Кроме того, стало известно, что предварительно в Киевсовет проходит 7 партии - Удар, Европейская Солидарность, Слуга народа, "Єдність Олександра Омельченка", Голос, ОПЗЖ и Батьківщина.
Результаты экзит-пола "Рейтинг" на выборах мэра Киева:
- Виталий Кличко - 47,8%
- Александр Попов - 8,6%
- Сергей Притула - 8,3%
- Ирина Верещук - 8%
- Алексей Кучеренко - 6,3%
- Андрей Пальчевский - 4,5%
- Игорь Смешко - 3,4%
- Александр Омельченко - 2,6%
- Андрей Ильенко - 2,2%
- Николай Томенко - 2,2%
Остальные кандидаты набрали меньше 2%.
Результаты экзит-пола "Рейтинг" на выборах в Киевсовет:
- "Удар" Виталия Кличко - 21,3%
- "Европейская Солидарность" - 18%
- "Слуга народа" - 9,5%
- "Голос" - 7,2%
- "Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%
- Оппозиционная платформа "За жизнь" - 6,7 %
- "Батьківщина" - 6,6%
- "Перемога Пальчевского" - 3,9%
- "Сила и честь" - 3,5%
- "Свобода" - 3%
Остальные партии набрали меньше 3%. Напомним, что проходной барьер для политических сил - 5%.
Опрос проводился на 100 избирательных участках. Опрошено более 10 тыс. респондентов.
Экзит-пол для студии Савика Шустера
Кроме группы "Рейтинг" опрос также проводила социологическая компания Либерти Репорт для студии Савика Шустера.
Результаты их экзит-пола существенно отличаются от "Рейтинга". Так, по предварительным данным во второй тур с Виталием Кличко выходит Александр Попов, а шоумен Притула только пятый.
Что касается выборов в Киевсовет, то по экзит-полу Шустера только 5 политических сил преодолевают 5-% барьер.
На грани прохождения также политическая партия "Перемога Пальчевського".
Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.
Напомним, местные выборы в 2020 году проходили по новому избирательному законодательству, с изменениями в территориальном устройстве, с открытыми партийными списками, соблюдением гендерных квот и рядом других нововведений. По итогам выборов будут сформированы новые составы областных, районных и городских советов. Украинцы также будут избраны мэры городов, глав поселковых и областных советов.
Второй тур выборов мэров в городах с населением более 75 тысяч состоится ориентировочно 15 ноября. Второй тур проводится в случае, если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, за кресло мэра поборется два лидера первого тура выборов.