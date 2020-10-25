Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент

Кличко лидирует на выборах мэра Киева / УНИАН

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты экзитпола, который проводился в день выборов, 25 октября.

Наибольшее количество голосов среди кандидатов на пост мэра Киева, согласно данным экзит-пола, получил Виталий Кличко. Второе место избиратели отдали Александру Попову, в третье - Сергею Притуле. Но, поскольку действующий мэр не смог преодолеть барьер в 50%, победитель гонки определиться во втором туре. С кем Кличко будет соревноваться во втором туре пока не известно, поскольку разрыв между Поповым и Притулой минимальный.

Кроме того, стало известно, что предварительно в Киевсовет проходит 7 партии - Удар, Европейская Солидарность, Слуга народа, "Єдність Олександра Омельченка", Голос, ОПЗЖ и Батьківщина.

Результаты экзит-пола "Рейтинг" на выборах мэра Киева:

Виталий Кличко - 47,8%

Александр Попов - 8,6%

Сергей Притула - 8,3%

Ирина Верещук - 8%

Алексей Кучеренко - 6,3%

Андрей Пальчевский - 4,5%

Игорь Смешко - 3,4%

Александр Омельченко - 2,6%

Андрей Ильенко - 2,2%

Николай Томенко - 2,2%

Остальные кандидаты набрали меньше 2%.

Результаты экзит-пола "Рейтинг" на выборах в Киевсовет:

"Удар" Виталия Кличко - 21,3%

"Европейская Солидарность" - 18%

"Слуга народа" - 9,5%

"Голос" - 7,2%

"Єдність Олександра Омельченка" - 6,8%

Оппозиционная платформа "За жизнь" - 6,7 %

"Батьківщина" - 6,6%

"Перемога Пальчевского" - 3,9%

"Сила и честь" - 3,5%

"Свобода" - 3%

Остальные партии набрали меньше 3%. Напомним, что проходной барьер для политических сил - 5%.

Опрос проводился на 100 избирательных участках. Опрошено более 10 тыс. респондентов.

Экзит-пол для студии Савика Шустера

Кроме группы "Рейтинг" опрос также проводила социологическая компания Либерти Репорт для студии Савика Шустера.

Результаты их экзит-пола существенно отличаются от "Рейтинга". Так, по предварительным данным во второй тур с Виталием Кличко выходит Александр Попов, а шоумен Притула только пятый.

Что касается выборов в Киевсовет, то по экзит-полу Шустера только 5 политических сил преодолевают 5-% барьер.

На грани прохождения также политическая партия "Перемога Пальчевського".

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

Напомним, местные выборы в 2020 году проходили по новому избирательному законодательству, с изменениями в территориальном устройстве, с открытыми партийными списками, соблюдением гендерных квот и рядом других нововведений. По итогам выборов будут сформированы новые составы областных, районных и городских советов. Украинцы также будут избраны мэры городов, глав поселковых и областных советов.

Второй тур выборов мэров в городах с населением более 75 тысяч состоится ориентировочно 15 ноября. Второй тур проводится в случае, если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, за кресло мэра поборется два лидера первого тура выборов.