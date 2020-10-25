Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов (обновляется)

Стало известно, как украинцы проголосовали на выборах 2020 / УНИАН

Социологическая комапния Либерти Репорт по заказу студии Савика шустера обнародовала предварительные результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Экзит-пол был проведен в 12 крупнейших городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород. Были опрошены 39 622 человека, а погрешность оценивается примерно в 2%.

Результаты выборов в Киеве

Экзит-пол: выборы мэра Киева:

В столице во второй тур выходят Кличко (45,6%) и Попов (9.62%).

Экзит-пол: выборы в Городской совет Киева:

В Киевский городской совет проходят 5 политических сил. На грани прохождения также политическая партия "Перемога Пальчевського" с результатом 4,81%.

Результаты выборов в Днепре

Экзит-пол: выборы мэра Днепра:

Действующий мэр Борис Филатов не смог победить в первом туре. Решающая битва состоится между Филатовым и Красновым.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Днепра:

Пятипроцентный барьер на выборах в Днепровский городской совет преодолевает 6 политических партий. Партия Шария, набрав 4,41%, на грани прохождения.

Результаты выборов в Одессе

Экзит-пол: выборы мэра Одессы:

Мэр Днепра Геннадий Труханов выходит во второй тур вместе с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Одессы:

Пять политических сил уверенно проходят в Одесский городской совет.

Результаты выборов в Харькове

Экзит-пол: выборы мэра Харькова:

Действующий мэр Геннадий Кернес побеждает в первом туре с результатом почти 58%.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Харькова:

В Харьковский городской совет, по данным экзит-пола, попадают 5 политических партий, еще одна - Блок Свитличной - на грани прохождения.

Результаты выборов в Львове

Экзит-пол: выборы мэра Львова:

Победитель выборов во Львове также не определился. По данным социологической группы Fama, там будет второй тур между Андреем Садовым (38%) и Олегом Синюткой (28%).

Экзит-пол: выборы в Городской совет Львова:

Во Львоский городской совет уверенно попадают 5 партий, еще две - на грани пятипроцентного барьера.

"Европейская солидарность" – 28%,

"Самопомич" – 21%,

"Голос" – 12%,

"Варта" – 6%,

"Свобода" – 6%,

"Слуга народа" – 5%,

"Украинская галицкая партия" – 5%

Результаты выборов в Черкассах

Экзит-пол: выборы мэра Черкасс:

Второй тур ожидает и Черкассы. Там кандидат от "За майбутнє" Анатолий Бондаренко встретится с представителем "Голоса" Виктором Евпаком.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Черкасс:

В Черкасский городской совет проходят 5 партий.

Еще на грани прохождения три политические силы:

ОПЗЖ - 6%

Батькивщина - 5%

Нац корпус - 5%

Результаты выборов в Черновцах

Экзит-пол: выборы мэра Черновцов:

На местных выборах в городе Черновцы на должность мэра побеждает Кличук Роман (Единая альтернатива). Так, по результатам опроса консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC, за Кличука Романа проголосовали 27,5% избирателей, а за Михайлишина Виталия отдали свои голоса 21,1% местных жителей.

Результаты выборов в Запорожье

Экзит-пол: выборы мэра Запорожье:

По данным экзит-полf телеканала Z, второго тура выборов мэра Запорожья не будет. С первой попытки кресло отвоевал действующий мэр города Владимир Буряк, набрав более 60% голосов.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Запорожья:

В горсовет проходят четыре партии.

Партия Буряка Единение – 25,2%;

Слуга народа – 18,9%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%;

Европейская солидарность – 13,4%.

Результаты выборов в Мариуполе

Экзит-пол: выборы мэра Мариуполя:

Выборы мэра Мариуполя с огромным отрывом от конкурентов выигрывает действующий руководитель города Вадим Бойченко.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Мариуполя:

На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,96%).

Результаты выборов в Николаеве

Экзит-пол: выборы мэра Николаева:

В первом туре на выборах мэра Николаева лидирует действующий городской голова Александр Сенкевич от партии "Пропозиція".

Результаты выборов в Кривом Роге

Экзит-пол: выборы мэра Кривого Рога:

На выборах мэра Кривого Рога лидирует Юрий Вилкул с результатом 42,80%.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Кривого Рога:

На выборах в городской совет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа - 32,90%. За ней следуют Блок Вилкула - 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, Сила людей - 6,96%.

Результаты выборов в Чернигове

Экзит-пол: выборы мэра Чернигова:

В Чернигове, по данным экзит-пола организации Лига избирателей, в первом туре местных выборов побеждает действующий руководитель города Владислав Атрошенко, его поддержали 85% граждан. Второго тура в городе не будет.

Экзит-пол: выборы в Городской совет Чернигова:

В городской совет Чернигова с огромным отрывом лидирует партия действующего мэра Родной дом, ее поддержали 68,5% избирателей. Также в горсовет проходят представители "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "Нашего края" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Местные выборы 2020