Кто победил на местных выборах 2020: результаты экзит-полов (обновляется)

В большинстве крупных городов Украины пройдет второй тур выборов.
Социологическая комапния Либерти Репорт по заказу студии Савика шустера обнародовала предварительные результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Экзит-пол был проведен в 12 крупнейших городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород. Были опрошены 39 622 человека, а погрешность оценивается примерно в 2%.
Результаты выборов в Киеве
Экзит-пол: выборы мэра Киева:
В столице во второй тур выходят Кличко (45,6%) и Попов (9.62%).
Экзит-пол: выборы в Городской совет Киева:
В Киевский городской совет проходят 5 политических сил. На грани прохождения также политическая партия "Перемога Пальчевського" с результатом 4,81%.
Результаты выборов в Днепре
Экзит-пол: выборы мэра Днепра:
Действующий мэр Борис Филатов не смог победить в первом туре. Решающая битва состоится между Филатовым и Красновым.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Днепра:
Пятипроцентный барьер на выборах в Днепровский городской совет преодолевает 6 политических партий. Партия Шария, набрав 4,41%, на грани прохождения.
Результаты выборов в Одессе
Экзит-пол: выборы мэра Одессы:
Мэр Днепра Геннадий Труханов выходит во второй тур вместе с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Одессы:
Пять политических сил уверенно проходят в Одесский городской совет.
Результаты выборов в Харькове
Экзит-пол: выборы мэра Харькова:
Действующий мэр Геннадий Кернес побеждает в первом туре с результатом почти 58%.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Харькова:
В Харьковский городской совет, по данным экзит-пола, попадают 5 политических партий, еще одна - Блок Свитличной - на грани прохождения.
Результаты выборов в Львове
Экзит-пол: выборы мэра Львова:
Победитель выборов во Львове также не определился. По данным социологической группы Fama, там будет второй тур между Андреем Садовым (38%) и Олегом Синюткой (28%).
Экзит-пол: выборы в Городской совет Львова:
Во Львоский городской совет уверенно попадают 5 партий, еще две - на грани пятипроцентного барьера.
- "Европейская солидарность" – 28%,
- "Самопомич" – 21%,
- "Голос" – 12%,
- "Варта" – 6%,
- "Свобода" – 6%,
- "Слуга народа" – 5%,
- "Украинская галицкая партия" – 5%
Результаты выборов в Черкассах
Экзит-пол: выборы мэра Черкасс:
Второй тур ожидает и Черкассы. Там кандидат от "За майбутнє" Анатолий Бондаренко встретится с представителем "Голоса" Виктором Евпаком.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Черкасс:
В Черкасский городской совет проходят 5 партий.
Еще на грани прохождения три политические силы:
- ОПЗЖ - 6%
- Батькивщина - 5%
- Нац корпус - 5%
Результаты выборов в Черновцах
Экзит-пол: выборы мэра Черновцов:
На местных выборах в городе Черновцы на должность мэра побеждает Кличук Роман (Единая альтернатива). Так, по результатам опроса консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC, за Кличука Романа проголосовали 27,5% избирателей, а за Михайлишина Виталия отдали свои голоса 21,1% местных жителей.
Результаты выборов в Запорожье
Экзит-пол: выборы мэра Запорожье:
По данным экзит-полf телеканала Z, второго тура выборов мэра Запорожья не будет. С первой попытки кресло отвоевал действующий мэр города Владимир Буряк, набрав более 60% голосов.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Запорожья:
В горсовет проходят четыре партии.
- Партия Буряка Единение – 25,2%;
- Слуга народа – 18,9%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 14,8%;
- Европейская солидарность – 13,4%.
Результаты выборов в Мариуполе
Экзит-пол: выборы мэра Мариуполя:
Выборы мэра Мариуполя с огромным отрывом от конкурентов выигрывает действующий руководитель города Вадим Бойченко.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Мариуполя:
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,96%).
Результаты выборов в Николаеве
Экзит-пол: выборы мэра Николаева:
В первом туре на выборах мэра Николаева лидирует действующий городской голова Александр Сенкевич от партии "Пропозиція".
Результаты выборов в Кривом Роге
Экзит-пол: выборы мэра Кривого Рога:
На выборах мэра Кривого Рога лидирует Юрий Вилкул с результатом 42,80%.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Кривого Рога:
На выборах в городской совет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа - 32,90%. За ней следуют Блок Вилкула - 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, Сила людей - 6,96%.
Результаты выборов в Чернигове
Экзит-пол: выборы мэра Чернигова:
В Чернигове, по данным экзит-пола организации Лига избирателей, в первом туре местных выборов побеждает действующий руководитель города Владислав Атрошенко, его поддержали 85% граждан. Второго тура в городе не будет.
Экзит-пол: выборы в Городской совет Чернигова:
В городской совет Чернигова с огромным отрывом лидирует партия действующего мэра Родной дом, ее поддержали 68,5% избирателей. Также в горсовет проходят представители "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "Нашего края" и "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Местные выборы 2020
- Местные выборы состоялись в 24 областях Украины. Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов. Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
- Явка на выборах 2020 была рекордно низкой. По данным гражданской сети ОПОРА, на избирательные участки по состоянию на 16.00 пришло всего лишь 27% украинцев.
- Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.