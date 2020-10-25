Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов

Стали известны предварительные результаты опроса "Пять вопросов Зеленского" / соцсети

Стали известны предварительные результаты голосования по всенародному опросу, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Результаты экзитпола по ответам на пять вопросов, которые можно было дать на выходе из избирательного участка, обнародовал Савик Шустер в эфире передачи-спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Опрос проводила социологическая компания Рейтинг на 69% участках по всей стране.

Напомним, что бюллетени с ответами на вопросы президента принимали волонтеры рядом с избирательными участками в черно-белых манишках".

5 вопросов от Зеленского выглядели следующим образом:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение числа народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

На первый вопрос - пожизненное за коррупцию - дали положительный ответ 81% респондентов.

На второй вопрос - о свободной экономической зоне на Донбассе - утвердительно ответили 45%, отрицательно - 43%.

Третий - о сокращении нардепов до 300 - вызвал почти всеобщий консенсус: снижение количества слуг поддержали 95%.

Идея легализация марихуаны, которая была вынесена в четвертый вопрос, вызвала согласие у 70%.

Наконец, на пятый вопрос - о гарантиях, предусмотренных "Будапештом" - ответ "да" дали 78%.

Результаты экзитполов соц.группы Рейтинг об ответах на 5 вопросов Зеленского

Стоит отметить, что сами "бюллетени" не были пронумерованы, каким-либо образом защищены, выдавались не под роспись, не имели возрастного ценза и представляли собой просто листы формата А4 с напечатанными вопросами и полями для галочек. Также не имели пломб (если не считать полоски скотча) "урны" для голосования, в которые предлагалось опускать заполненные анкеты – в их роли выступали обычные картонные коробки с прорезью.

В Сети обратили внимание на то, что анкеты неофициального опроса от президента раздавали несовершеннолетние / соцсети

Также в Сети появилось множество рассказов и видео-подтверждений о том, что каждый желающий мог взять любое количество бюллетеней для голосования. Кроме того, избиратели пожаловались на то, что опросами на выходе из участков занимались несовершеннолетние, которые не имеют права по законодательству принимать участие в какой-либо деятельности, связанной с выборами.

Ранее в Офисе президента подчеркнули, что результаты волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий - в отличие от конституционного референдума. Сам глава государства объяснил, что хочет таким образом "почувствовать народ".