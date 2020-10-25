Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты

Результаты выборов в Харькове - экзит-пол 2020 назвал фаворитов / police.dn.ua

В 20:00 официально закрылись избирательные участки – голосование на местных выборах 25 октября завершено. ЦИК осталось подсчитать голоса – но уже оглашены результаты экзит-пола 2020. В том числе стали известны и предварительные результаты местных выборов в Харькове.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Опрос проводила социологическая компания Либерти Репорт.

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород. Были опрошены 39 622 человека, а погрешность оценивается примерно в 2%.

В этом году жители Харьковской области выбирали не только мэра областного центра – Харькова, но также депутатов Харьковского горсовета и облсовета, депутатов райсоветов.

Причем в рамках децентрализации были укрупнены районы: вместо 27 старых районов Харьковской области – выборы теперь проходили в 7 новых. Больше всего депутатов районного совета по итогу получат Харьковский район (84 депутата), меньше всего – Красноградский (38 депутатов). А пять остальных – Богодуховский, Купянский, Изюмский, Лозовский и Чугуевский – по 42 депутата.

Читайте также"Это постная ху*ня, давай по новой, б*я": Кучер снял пародию на ролик с Кернесом

Результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова:

действующий городской голова, партия Блок Кернеса — Успешный Харьков Геннадий Кернес — 57,9% ;

; бизнесмен, народный депутат, партия Оппозиционная платформа — за жизнь Александр Фельдман — 12,12% ;

— ; действующий глава Харьковской облгосадминистрации, от партии Слуга народа Алексей Кучер — 11,98% ;

— ; волонтер, предприниматель, сооснователь организации Благотворительный фонд Сергея Жадана, кандидат от партии Европейская солидарность Олег Абрамичев — 6,23%.

Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова

Результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова

Результаты экзит-пола на выборах в Харьковский горсовет:

В депутаты местных советов в Харькове баллотируются только представители политических партий, а вот кандидатов-самовыдвиженцев в этом году нет.

Блок Кернеса – Успешный Харьков – 39,52%;

Оппозиционная платформа – За життя – 16,99%;

Слуга народа – 12,39%;

Европейская солидарность – 9,17%;

Партия Шария – 6,41%;

Блок Светличной Разом! – 5,42%.

Остальные партии набрали меньше 5% и не попадают в Харьковский городской совет.

Результаты экзит-пола на выборах в Харьковский горсовет

Результаты экзит-пола на выборах в Харьковский горсовет

Местные выборы в Украине 2020