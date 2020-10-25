Победа Кернеса и Шария: экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты

Жители Харьковской области выбирали не только мэра областного центра – Харькова, но также депутатов Харьковского горсовета и облсовета, депутатов райсоветов.
В 20:00 официально закрылись избирательные участки – голосование на местных выборах 25 октября завершено. ЦИК осталось подсчитать голоса – но уже оглашены результаты экзит-пола 2020. В том числе стали известны и предварительные результаты местных выборов в Харькове.
Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Опрос проводила социологическая компания Либерти Репорт.
Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород. Были опрошены 39 622 человека, а погрешность оценивается примерно в 2%.
В этом году жители Харьковской области выбирали не только мэра областного центра – Харькова, но также депутатов Харьковского горсовета и облсовета, депутатов райсоветов.
Причем в рамках децентрализации были укрупнены районы: вместо 27 старых районов Харьковской области – выборы теперь проходили в 7 новых. Больше всего депутатов районного совета по итогу получат Харьковский район (84 депутата), меньше всего – Красноградский (38 депутатов). А пять остальных – Богодуховский, Купянский, Изюмский, Лозовский и Чугуевский – по 42 депутата.
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Результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова:
- действующий городской голова, партия Блок Кернеса — Успешный Харьков Геннадий Кернес — 57,9%;
- бизнесмен, народный депутат, партия Оппозиционная платформа — за жизнь Александр Фельдман — 12,12%;
- действующий глава Харьковской облгосадминистрации, от партии Слуга народа Алексей Кучер — 11,98%;
- волонтер, предприниматель, сооснователь организации Благотворительный фонд Сергея Жадана, кандидат от партии Европейская солидарность Олег Абрамичев — 6,23%.
Остальные кандидаты набрали меньше 5%.
Результаты экзит-пола на выборах в Харьковский горсовет:
В депутаты местных советов в Харькове баллотируются только представители политических партий, а вот кандидатов-самовыдвиженцев в этом году нет.
- Блок Кернеса – Успешный Харьков – 39,52%;
- Оппозиционная платформа – За життя – 16,99%;
- Слуга народа – 12,39%;
- Европейская солидарность – 9,17%;
- Партия Шария – 6,41%;
- Блок Светличной Разом! – 5,42%.
Остальные партии набрали меньше 5% и не попадают в Харьковский городской совет.
Местные выборы в Украине 2020
- 25 октября на всех подконтрольных Киеву территориях Украины (кроме некоторых контролируемых районов Донбасса) проходили местные выборы. Если ни один кандидат не получит более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно намечен на 15 ноября.
- Украинцы избирают мэров городов, глав объединенных территориальных громад и депутатов всех уровней – сельских, поселковых, городских советов и их голов. Во избежание путаницы избирателям на участках раздали бюллетени разного цвета.
- Следить за событиями на местных выборах в Украине вы можете по следующей ссылке.