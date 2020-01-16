Зеленский отозвал законопроект о децентрализации: Арахамия все объяснил

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. Данное решение приняли после беседы с заместителями главы фракции Слуга народа Давида Арахамии.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)"(регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", – сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что чиновники обсуждали завершающий этап децентрализации в Украине.

"Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, Арахамия заявил, что в парламент нет необходимых голосов для поддержки документа, поэтому его планируют доработать.

"Мы решили, сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту", - рассказал руководитель парламентской фракции, передает РБК-Украина.

При этом он уточнил, что замечания возникли по поводу полномочий префектов.

Как ранее сообщал Главред, украинский законопроект о децентрализации раскритиковали в Германии, Швеции и Канаде.