"Укрепить права": Запад выступил против законопроекта о децентрализации Украины

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский закон о децентрализации раскритиковали в Германии, Швеции и Канаде. Так, представители посольств призвали Верховную Раду не торопиться с этим документом.

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!" – говорится в сообщении пресс-службы немецкого посольства в Twitter-аккаунте.

При этом шведское дипведомство указало, что реформа децентрализации и местное самоуправление являются решающим фактором для интеграции Украины в ЕС.

Похожее мнение высказали и в дипломаты Канады.

"Разделяем обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Конгресс местных и региональных властей Европы, - ред.)", – указано в заявлении.

Как ранее сообщал Главред, в декабре на сайте Верховной Рады опубликовали президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.