Как Зеленский предлагает изменить Конституцию: важные положения проекта закона

В законопроекте Владимира Зеленского предлагается сделать префектов представителями государства в округах, областях и в Киеве / УНИАН

В проекте закона №2598 относительно изменений Конституции, внесенном президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду, предлагается избавиться от понятия "район" и ввести понятие "округ".

В законопроекте предусмотрено упразднение местных госадминистраций и внедрение вместо них института префектов, говорится в тесте документа, опубликованном на сайте парламента.

В проекте закона предлагается делить Украину на такие административно-территориальные единицы:

Община;

Округ;

Область;

Автономная Республика Крым.

В документе говорится, что образованием и ликвидацией общин, округов, областей, установлением и изменением их границ, переименованием и наименованием территориальных единицы должна заниматься Верховная Рада по представлению Кабмина.

Исполнительную власть в областях и округах хотят передать территориальным органам центральных органов исполнительной власти. В округах и областях и в Киеве представителями государства хотят сделать префектов.

Назначение и увольнение префекта по представлению правительства хотят возложить на президента. Префект подотчетен главе государства и Кабмину.

В законопроекте предлагается, что срок полномочий местных депутатов составит четыре года, а сейчас местные власти избирают на пять лет. В документе говорится, что парламент сможет назначать внеочередные местные выборы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. На сайте парламента говорилось, что документ №2598 был зарегистрирован 13 декабря.