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Зеленский внес законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

13 декабря 2019, 23:15

В МИД заверили, что так Киев выполняет Минские соглашения.

Зеленский
Зеленский инициировал законопроект по изменениям в Конституцию / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Как указано на сайте Верховной Рады, проект закона №2598 зарегистрирован 13 декабря, однако текст документа пока отсутствует.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 13 декабря в эфире телеканал Интер констатировал, что децентрализацию по всей стране предусматривают Минские соглашения, которые должен выполнять Киев.

"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - акцентировал дипломат.

Пристайко уточнил позицию России по данному вопросу, добавив, что "российская сторона предлагает упрощённый вариант, так как они себе видят идеальный вариант для них – изменения в Конституцию".

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