Разумков пролил свет на будущее децентрализации в Украине

Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков утвеждает, что децентрализация являет собой реальный пример правильно проводимой реформы.

Соответствующее заявление он сделал, общаясь с учениками Житомирского областного лицея-интерната для одаренных детей.

"Децентрализация - это реальный пример правильной реформы. Она, к сожалению, еще не завершена. Думаю, что в ближайшее время мы сможем ее завершить и провести выборы по новой системе. Это действительно давать возможность создавать на местах качественные условия, начиная от школ, колледжей, вузов Потому что на местах лучше, чем из Киева видно, куда направить средства и проконтролировать это ", - отметил спикер Рады.

По мнению, лишь после завершения децентрализации все украинцы получат возможность почувствовать и качественные, и количественные изменения.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков анонсировал "качественную дискуссию" по поводу закона об особом статусе Донбасса.