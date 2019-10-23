Община, округ и регион: в Слуге народа пояснили планы на децентрализацию

Фракция Слуга народа посредством внесения изменений в Конституцию Украины планирует завершить реформу децентрализации, изменив административно-территориальное деление с привычных областей и районов на общины, округа и регионы.

"Необходимо ввести новое административно-территориальное устройство страны с тремя понятными и четкими уровнями: община, округ и регион. Где община – главное звено местного самоуправления, как в городах, так и в сельской местности. ОТО (объединенные территориальные общины — ред.) покроют 100% территории Украины. Вместо районов мы предлагаем создать округа, в которых смогут войти одна или несколько общин", - говорится в сообщении партии.

В политсиле отмечают, что в округах будут работать префекты, назначаемые президентом. У этих чиновников будут существенно ограничены полномочия, а главная функция – контроль за соблюдением законодательства и соблюдением государственных программ.

Нардепы планируют сохранить областные советы, депутаты в которые будут избираться из общин.

"Реформой децентрализации мы планируем сократить количество чиновников и депутатов. Это произойдет за счет ликвидации областных и районных администраций, а также районных советов", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, законопроект по поводу нового административно-территориального устройства Украины будет принят не ранее февраля 2020-го.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, как планируют проводить местные выборы. До этого нардеп Корниенко рассказал, как политсила президента Зеленского нацелилась сменить политический класс на местах.