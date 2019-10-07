В Слуге народа рассказали, когда в Раде решат вопрос с децентрализацией Украины

Александр Корниенко / Лига.нет

Законопроект по поводу нового административно-территориального устройства Украины будет принят не ранее февраля 2020-го.

Соответствующее сообщение замглавы фракции партии Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Корниенко сделал в интервью порталу "Интерфакс-Украина".

По мнению нардепа, закон не может быть принят пока не будут внесены изменения в Конституцию Украины.

"Там будет некоторая стадийность. Она вызвана процессом внесения изменений в Конституцию. Мы не можем их принять ранее февраля. До внесения изменений в Основной закон юридически мы не можем подавать в Раду законопроекты, в которых прописано другое административно-территориальное устройство, префекты. Но коммуникационно мы будем работать", - сказал он.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, как планируют проводить местные выборы. До этого нардеп Корниенко рассказал, как политсила президента Зеленского нацелилась сменить политический класс на местах