"Замена Разумкова": назван вероятный новый глава Слуги народа

Вместо Дмитрия Разумкова главой Слуги народа может стать Александр Корниенко, сообщила нардеп / УНИАН

Вероятно, новым главой партии Слуга народа вместо спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова станет бывший глава избирательного штаба политсилы и первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Вопрос о назначении нового главы Слуги народа окончательно решится на съезде партии, проведение которого запланировано на конец октября, рассказала нардеп из фракции политсилы Роксолана Пидласа в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, она не слышала, чтобы в контексте назначения нового главы Слуги народа назывались какие-то фамилии, кроме Корниенко.

"Арахамия (Давид Арахамия - Ред.) же является главой фракции, и он остается им, тут никаких изменений не ожидается", - отметила Пидласа.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков решил покинуть пост главы партии Слуга народа. Разумков отметил, что "некорректно" одновременно руководить и парламентом, и политсилой.