Наполеоновские планы: Слуга народа нацелилась сменить политический класс на местах

Александр Корниенко / Лига.нет

Первый заместитель главы парламентской фракции партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о планах обновления политического класса на региональном уровне во время местных выборов.

По его словам, Слуга народа во время местных выборов хочет максимально "открыть двери и лифты для новых людей".

Он отметил, что это касается повышения престижности местных депутатов, а также повышения престижности старост.

Корниенко отметил, что выборы, которые станут следующим этапом после укрупнения громад, дадут возможность "привести обновленный политический класс на местном уровне", а в партии идут дискуссии о подходе к формированию списков кандидатов Слуги народа на местных выборах.

Читайте также"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов"По городам мы обсуждаем тот принцип, которым воспользовались на выборах в Раду, - не брать в наши списки действующих депутатов горсоветов. Мы понимаем, чем это может нам грозить. Я сторонник принципа "на один уровень не брать" – не позволять баллотироваться там, где человек до этого был депутатом. Есть у нас жесткие люди, которые хотят не пускать в списки никого из нынешних депутатов облсоветов, горсоветов", - пояснил он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, "идея того чтобы старостой был человек, который до этого 30 лет возглавлял сельсовет, – плохая".

"Где-то он эффективный и хороший – не вопрос, есть частные истории. Но где-то сейчас для конкретно взятого села лучше будет, если старостой станет новый человек. Возможно, вернувшийся с заработков, возможно, тот, у кого есть магазинчик – местный средний класс", - добавил Корниенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что новым главой партии Слуга народа вместо спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова станет Александр Корниенко.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, когда ждать выборов мэра Киева.