В Слуге народа рассказали, когда ждать выборов мэра Киева

Виталию Кличко хотят урезать полномочия / Facebook Виталий Кличко

3 октября Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона О столице. Комментируя документ, источник в президентской партии сообщил украинским СМИ, что главная задача документа - обрезать полномочия столичного градоначальника.

Собеседник в СН уточнил, что в декабре 2019 года перевыборов мэра Киева Виталия Кличко не будет, а досрочные местные пройдут по всей Украине в апреле 2020 года.

"Кампания же пройдет по всей стране где-то в апреле. Все зависит от окончания процесса децентрализации, сейчас выборы проводить не имеет смысла, ведь есть еще не завершенные процессы", - заявил источник Обозревателя, добавив, что соответствующее решение практически принято.

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Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в столице. Также киевский градоначальник Виталий Кличко подал в Окружной административный суд Киева исковое заявления, в котором потребовал признать противоправным представление Кабмина к президенту Владимиру Зеленскому о своем увольнении и отменить соответствующее предложение правительства.