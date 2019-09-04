Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА

Виталий Кличко может лишитсья должности главы Киевской ГГА/ Пресс-служба

Кабинет министров поддержал решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ВР 8-го созыва Сергей Лещенко.

"Кличко - на выход. Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли", - сказано в сообщении.

Как сообщал Главред, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Ранее Виталия Кличко высмеяли за казус с вакцинацией.