"Ума это ему не прибавит": Кличко высмеяли за казус с вакцинацией

Виталий Кличко сделал ревакцинацию / @Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка.

Процедуру киевский городской голова прошел в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Шевченковского района столицы.

Вместе с тем в Сети обратили внимание на то, что прививку Кличко провели неправильно.

"Все хорошо, только введение неправильное) во-первых, угол для внутримышечной инъекции должен быть 90 градусов, хотя может быть разный, но здесь по фото видно, что инъекция была проведена подкожно. А во-вторых - колоть нужно в дельтовидную мышцу, а она находится несколько выше", - заметила ошибку на фото Мария Синицкая.

"Взрослым вакцину стоит колоть в дельтовидную мышцу, а на фото угол выбран для подкожного введения", - подтвердила предположение семейный врач Марина Сикорская в комментарии life.pravda.com.ua.

"О чем спор. Пусть колиться чем угодно и сколько угодно. Ума это ему не прибавит", - добавила Margaret Sonova.

Напомним, ранее Виталий Кличко нарвался на троллинг после привета Богдану.