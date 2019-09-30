Кличко подал в суд на Богдана и Кабмин из-за своего увольнения

Виталий Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киевский градоначальник Виталий Кличко подал в Окружной административный суд Киева исковое заявления, в котором потребовал признать противоправным представление Кабмина к президенту Владимиру Зеленскому о своем увольнении и отменить соответствующее предложение правительства.

Такое сообщение опубликовали журналисты "Радио Свобода".

Первый иск от мэра адресован Кабинету министров и премьер-министру Алексею Гончаруку. Документ касается незаконности, по мнению Кличко, принятый ими решений.

Второй иск мэра Киева направлен против главы Офиса президента Андрея Богдана. По мнению Кличко, он превысил свои полномочия, когда подал в Кабмин письмо, ставшее основанием для рассмотрения правительством представления на его увольнение с должности главы КГГА.

Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в столице. До этого мэр Киева и Андрей Богдан устроили перепалку в прямом телеэфире.



