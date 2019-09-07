"Где наша Прага?" Кличко и Богдан поспорили в прямом эфире

Виталий Кличко встретился по своим оппонентом / Пресс-служба

Глава Офиса президента Андрей Богдан в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера Свобода слова обвинил мэра Киева Виталия Кличко в неправильном распределении бюджетных средств в украинской столице.

"Знаете, сколько бюджет города Прага? 2 миллиарда 800 миллионов долларов. А знаете, сколько бюджет города Киева? 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?" – спросил Богдан.

"Бюджет города Киева 4 года назад был 18 миллиардов гривен, а сегодня – 60", - ответил Кличко.

"Ну вот, видите, вы умеете зарабатывать, но не умеете тратить...

Вы остаетесь мэром Киева. Просто появляется человек, который вас контролирует. Вы, с одной стороны, сами принимаете решение, куда платить, и сами контролируете – правильно, вовремя, достаточно ли, или можно еще добавить. Но, когда появляется человек, который со стороны приходит и контролирует вас, вы уже возражаете, вам это не нравится..." – парировал глава ОП.

Читайте такжеМэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком СтоларомШустер спросил у Богдана, считает ли он, как юрист, законным назначение смотрящих над выборной должностью мэра.

"В нашем обществе расходование средств всегда надо контролировать", - констатировал он.

Также Кличко попросил Богдана назвать имена людей, которые предлагали ему взятку в $20 млн.

"С моими показаниями вас ознакомят в НАБУ, где я эти показания давал", – сказал он.

Богдан заявил, что решения по назначению нового главы КГГА вместо Кличко не принято, и команда президента не спешит его принимать.

"Вскоре выборы, они в любом случае будут очень скоро, продемонстрируют местной власти, как к ней относятся люди", – сказал он.

Напомним, в среду 4 сентября Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА. Позже в Кабмине объяснили, почему проголосовали за увольнение Кличко: Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь.

Позже Кличко отреагировал на решение Кабмина уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации.