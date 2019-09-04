Кличко ушли из КГГА: в Кабмине заявили, что Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь

В Кабмине считают. что Кличко нужно усилить / Facebook Виталий Кличко

В среду, 4 сентября, правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга заявил, что лично он уважает Кличко и уволил бы Столара.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно", - сказал глава Кабмина.

Гончарук также отметил, что "это решение команды и окончательное решение будет принимать президент".

"Но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратились коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации", - высказался Гончарук.

Также премьер-министр убежден, что Кличко нужно усилить сильным менеджером, ибо Киев увяз в коррупции.

"Поэтому, я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян", - резюмировал Гончарук.

Напомним:

30 июля Андрей Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА Виталия Кличко ему сулили $20 млн.

"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.

31 июля киевский градоначальник Виталий Кличко отбыл в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Кличко в социальной сети Facebook.

Причем по словам мэра Киева, в Нью-Йорк его пригласил и назначил встречу сам Джулиани. Кличко особо отметил, что во время встречи обе стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США.

Читайте такжеМэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром11 июля Виталий Кличко оценил идею Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА. "Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет", - сказал Кличко в своем комментарии в Facebook.