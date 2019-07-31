Кличко укатил в США и встретился с адвокатом Трампа

Виталий Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киевский градоначальник Виталий Кличко отбыл в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Кличко в социальной сети Facebook.

Причем по словам мэра Киева, в Нью-Йорк его пригласил и назначил встречу сам Джулиани. Кличко особо отметил, что во время встречи обе стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США.

Напомним, ранее публично было объявлено о планах украинского президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). А затем – разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

Позднее, 29 июля, заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, написал заявление о своей отставке.



