Кличко укатил в США и встретился с адвокатом Трампа

31 июля 2019, 15:14

Все еще мэр Киева Виталий Кличко уехал в Нью-Йорк как раз ради встречи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Кличко
Виталий Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киевский градоначальник Виталий Кличко отбыл в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Кличко в социальной сети Facebook.

Причем по словам мэра Киева, в Нью-Йорк его пригласил и назначил встречу сам Джулиани. Кличко особо отметил, что во время встречи обе стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США.

Напомним, ранее публично было объявлено о планах украинского президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). А затем – разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.  

Позднее, 29 июля, заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, написал заявление о своей отставке.


 

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Киев Нью-Йорк мэр Виталий Кличко Рудольф Джулиани
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