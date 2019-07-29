Зам Кличко подал в отставку и назвал причину

Владимир Прокопив подал в отставку / УНИАН

В понедельник, 29 июля, заместитель мэра Киева Виталия Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление о сложении полномочий.

Чиновник подал в отставку, поскольку возглавит столичную городскую организацию Европейская солидарность для подготовки к местным выборам, рассказал он в комментарии Lb.ua.

По данным издания, градоначальник пока не подписал заявление своего зама. Также для увольнения Прокопива его заявление должно быть зачитано на заседании Киевсовета, а проведение ближайшего запланировано в начале сентября.

"Еще когда мэр подавал меня на должность секретаря, у меня была договоренность, что как только у меня будет конфликт интересов, я напишу заявление о сложении полномочий. Что я и сделал сегодня", — заявил собеседник.

Читайте такжеВыгнать Кличко из Киева: Гройсман пообещал решить судьбу мэра уже через несколько днейНапомним, Владимир Прокопив стал депутатом Киевсовета в 2014 году, а занял пост зама мэра столицы и секретаря совета с 1 декабря 2015-го.

В 2019-м принял участие в досрочных выборах в Верховную Раду 2019 — баллотировался от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность по столичному округу №211, но проиграл кандидату от политсилы украинского лидера Владимира Зеленского Слуга народа Александру Юрченко.