Кличко "оторвали от кормушки": киевляне советуют мэру-"профану" убрать "лапы от строительства"

Виталий Кличко пожаловался киевлянам на президента / kyivcity.gov.ua

В среду, 4 сентября, правительство Украины согласовало увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской государственной администрации из-за его связи с Вадимом Столаром, которого связывают со схемами застройщиков в столице.

При этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга заявил, что лично он уважает Кличко и уволил бы Столара.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны, но я бы с удовольствием уволил не его а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет и поэтому это сделать было невозможно", - сказал глава Кабмина.

В ответ на действия Кабмина мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает антиконституционной и недемократической попытку уволить его.

Кличко во время брифинга подчеркнул, что партия Слуга народа "желает возглавить мэрию", и речь идет "не лично о Кличко, а об уничтожении местного самоуправления".

"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.

При этом Кличко добавил, что будет бороться не за кресло, а за справедливость.

Отметим, что в соцсетях по поводу увольнения Кличко из КГГА начался настоящий "пожар".

"Ти черновецького переплюнув", - сказал Александр Белорус.

"Добре, якщо заільнят. Дорогами і дорожним рухом не опікується. Тільки піариться", - убежден Слава Нежинский.

"Віталік, торговельні центри ростуть як гриби, де спортивні комплекси? Спортсмен блін! Ніколи не думав що коли тебе обиратиму ти заб'єш на спорт великий болт", - высказался Ярослав Сапронюк.

"Чмо брехливе !!! Забери свої лапи від будівництв !!!", - сказал Сергей Мирончук.

"Виталий, если бы окружение не воровало то результат был бы фантастический!", - подчеркнул Владимир Дубовик.

"Оторвали от кормушки", - обратила внимание Ирина Сурядова.

"Я верю что он искренне хотел как лучше ,но команда из / где легко покрасть/", - высказалась Людмила Дубинина.

"Кличко профан", - лаконично прокомментировал ситуацию Виктор Яцюк.

Напомним, 30 июля Андрей Богдан рассказал, что за "неприкосновенность" главы КГГА Виталия Кличко ему сулили $20 млн.

"Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов… одного из таких „смотрящих", который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрацией позволяет получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА – и предложил этот бюджет поделить", — заявил Богдан на пресс-конференции в Офисе президента.

Читайте также"Обосцаный бомжатник": "никчему" Кличко распекли за мосты, дороги и больницы, "как после бомбежки"Также ранее в Сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Милайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!", - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.