Кличко отреагировал на решение Кабмина о своем увольнении

Виталий Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение Кабмина уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации. Он считает антиконституционной и недемократической попытку уволить его.

Во время брифинга Кличко заявил, что партия Слуга народа "желает возглавить мэрию", и речь идет "не лично о Кличко, а об уничтожении местного самоуправления".

"Если мы говорим о децентрализации, то такие шаги, которые делаются, - это наоборот, централизация. Я убежден, ключевое задание - люди должны выбирать человека, который ответственен исключительно перед ними. А не назначать человека сверху, который отвечает только той вертикали, откуда его назначили", - отметил Кличко.

Он добавил, что будет бороться не за кресло, а за справедливость.

"Я буду бороться не за кресло, не за должность, а за возможность киевлян выбирать себе власть, за ключевые принципы, которые действуют в каждой современной стране. Но такого двоевластия, которое хотят сделать, нет ни в одном цивилизованном городе ни одной страны", - пообещал Кличко.

Напомним, в среду 4 сентября Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА. Позже в Кабмине объяснили, почему проголосовали за увольнение Кличко: Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь.