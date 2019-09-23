Виталий Кличко рассказал, как попросил $2 млн за драку в ресторане / obozrevatel.com

Мэр Киева Виталий Кличко похвастался, как едва не стал участником ресторанной драки. Избежать инцидента помогла только заломленная за "поединок" цена.

Вызвать Кличко на бой рискнул один из поддатых посетителей ресторана. Но тот за участие в поединке запросил $2 млн – после чего энтузиазм драчуна поугас.

"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже "навеселе"… Я думаю: как бы так ему (который предложил устроить бой прямо в ресторане – ред.) ответить? И говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги. Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться". Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", – цитирует NewsOne мэра Киева.

Читайте такжеЛьюис и Кличко не станут боксировать, а сыграют на ринге в шахматыПри этом Кличко признал, что человек после удара тяжеловеса может и не выжить.

Ранее Кличко заменил двух замов по застройке на юмориста. Максим Бахматов, известный своими выступлениями в Comedy Club, стал новым советником мэра Киева.