Без этого никак: Кличко заменил двух замов по застройке на юмориста

Виталий Кличко / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко попросил двух своих заместителей написать заявление на увольнение. Об этом мэр Киева сообщил на пресс-конференции в понедельник, 23 сентября, передает Интефракс-Украина.

Так, по просьбе Кличко свои должности покинут Дмитрий Давтян и Александр Спасибко. При этом мэр Киева отметил, что обязанности уволенных распределят между другими заместителями, среди которых и новоназначенный советник главы КГГА Максим Бахматов.

"Также хотел бы отметить, что у меня большой опыт в КВН и Comedy Club, что сегодня очень важно в нашей стране. Без этого, к сожалению, никак", - сказал новый советник киевского мэра.

Ему доверили реализацию информационных технологий в управлении городом, вопросы инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

По мнению Кличко, Кабмин поддержит подобные кадровые перестановки.

Стоит отметить, что Давтян стал замом киевского мэра в октябре 2017 года, когда в декретный отпуск ушла Анна Старостенко. Он занимался проектами транспортной инфраструктурой, темпы реализации которых не понравились Кличко.

Спасибко еж работал с января 2016 года. Глава КГГА заявил, что он не смог осилить вопросы, связанные с приятием Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий.

Напомним, что внеочередные выборы мэра Киева и депутатов КГГА могут состоятся уже до конца текущего года - 8 декабря 2019 года.