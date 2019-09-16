"Разбойники должны сесть за решетку": Ткаченко призвал провести аудит деятельности КГГА

16 сентября 2019, 16:30

Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой.

КГГА
Народный депутат просит Кабмин провести аудит деятельности КГГА / Пресс-служба КГГА

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что такой аудит был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку", - отмечает Ткаченко. По его словам, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

"Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий", - пишет народный депутат.

По его информации, почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой. "Игнорирование вопиющих коррупционных скандалов в КГГА Кабмином Гройсмана не удивляет, потому что Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был "своим парнем", это была обычная круговая порука. Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невинность", - подчеркивает Ткаченко.

Народный депутат заявляет, что Киев нуждается в перезагрузке. "Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на безотлагательном принятии нового Закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе. Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу", - пишет Ткаченко.

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