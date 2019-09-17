У Зеленского хотят провести выборы мэра Киева уже 8 декабря

Кличко был уволен с поста главы КГГА / Facebook Виталий Кличко

Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета могут состоятся уже до конца этого года, а именно - 8 декабря 2019 года. Предложение назначить выборы в столице на начало декабря содержится в заключительных и переходных положениях законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон О столице Украины – городе-герое Киеве.

13 сентября этот проект закона зарегистрировали в парламенте нардепы от Слуги народа, сообщает Интерфакс-Украина. Законопроект предлагает законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу КГГА опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

На данный момент систему административно-территориального устройства Киева составляют районы в городе. В новой редакции эта норма будет предусматривать, что на территории Киева создаются районы, они станут административно-территориальными единицами, которые войдут в систему административно-территориального устройства Украины. Перечень районов Киева будет утверждать парламент по представлению Кабмина на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

Читайте также"Разбойники должны сесть за решетку": Ткаченко призвал провести аудит деятельности КГГАВ законе о столице предлагают закрепить, что исполнительную власть в Киеве осуществляет Киевская городская администрация, которая осуществляет контрольно-надзорные и координационные. Предлагают также указать, что особенностью осуществления местного самоуправления в Киеве является распределение полномочий между Киевским городским советом и районными советами.

Главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров. В числе дополнительных полномочий главы КГГА – участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева; согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных предприятий и территориальных органов министерств; согласование вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и государственной формы собственности.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Виталий Кличко был уволен с поста главы КГГА, поскольку "Киев увяз в коррупции и мэру нужна помощь". Позднее социологи выяснили, кто является фаворитами выборов мэра в Киеве.

Позже стало известно, что галва Офиса президента Андрей Богдан не исключает варианта, при котором он будет баллотироваться в мэры Киева.