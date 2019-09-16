Богдан рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева

16 сентября 2019, 16:12

Андрей Богдан, рассказал, планирует ли он сменить кресло главы Офиса президента на пост киевского градоначальника.

Богдан
Андрей Богдан / УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан ничуть не исключает варианта, при котором он будет баллотироваться в мэры Киева.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистам ВВС.

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Андрея Богдана. Я считаю, что для меня это - как спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил — как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, — я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным. Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?", — высказался он.

Напомним, ранее Богдан рассказал, что чаще всего нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому. До этого глава Офиса президента без утаек рассказал, как почем, зачем и кому названивал в Москву.
 

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Киев мэр выборы мэра Андрей Богдан
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