Стало известно, что Богдан чаще всего шепчет на ухо Зеленскому

Андрей Богдан чаще всего шепчет на ухо Владимиру Зеленскому идеи и советы / Фото: Алексей Кирьянов

Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан поделился, что чаще всего шепчет на ухо украинскому лидеру советы и идеи, которые у него возникают.

Если советами и идеями не поделиться, то момент будет потерян, рассказал Богдан в интервью BBC Україна.

По словам собеседника, в Днепре он на ухо шепнул главе государства совет заключить пари, если бы предложение было озвучено через час в Офисе президента, оно бы потеряло актуальность.

"…Эта самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому числа сделаешь, или увольняйся…", - сказал Богдан.

Читайте также"Пари продолжается": Зеленский и Филатов оценили ремонт моста в ДнепреРанее отец Андрея Богдана - доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко Иосиф Богдан говорил, что его сын - квалифицированный юрист и одаренный управленец, и на него незаслуженно "приклеили" ярлык адвоката бизнесмена Игоря Коломойского.