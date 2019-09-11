"Он хороший адвокат": отец Андрея Богдана оценил его карьерный рост

Иосиф Богдан считает сына талантливым и успешным / Фото: vgolos.com.ua

Отец главы Офиса президента Андрея Богдана, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Иосиф Богдан считает, что его сын является квалифицированным юристом и одаренным управленцем, а ярлык адвоката Игоря Коломойского к нему прикрепили незаслуженно.

В интервью LB.ua отец Богдана рассказал, что его сын был старательным и ответственным, как в учебе, так и в работе, именно поэтому самостоятельно добился успехов и сделал стремительную карьеру. По словам ученого, его сын стал одним из лучших юристов без его и чьей-либо другой посторонней помощи.

"Сегодня он не занимается мелкими правовыми вопросами, которые бы требовали подобных (то есть отца – ред.) консультаций. Он - опытный управленец. Пять лет был государственным чиновником, дважды - заместителем министра, начальником управления ... В судебной системе работал как адвокат, и как помощник судьи апелляционного хозяйственного суда", - рассказал он.

Иосиф Богдан высказал негодование в связи с тем, что его сына называют лишь адвокатом Коломойского, умалчивая о иных его заслугах в юриспруденции.

"Страну пугали тем, что он — адвокат Коломойского, но я в этом случае имею другую позицию. Он был адвокатом не только Коломойского … А это значит, что он — хороший адвокат", - подчеркнул он.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители получили зарплату за август больше, чем у президента Владимира Зеленского.

Ранее была названа зарплата Зеленского.