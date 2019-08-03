"Как у Порошенко": названа зарплата Зеленского

3 августа 2019, 08:40

В июне президент не получал надбавки и премии, сообщили в Госуправлении делами.

Зеленский новости - В июне Владимиру Зеленскому начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн
В июне Владимиру Зеленскому начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн / Reuters

Президенту Владимиру Зеленскому в июне начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн, а потом из нее высчитали более 5 тысяч грн налогов и сборов.

Украинский лидер не получал надбавок и премий, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадського.

По данным ведомства, из июньской зарплаты главы государства высчитали налогов и сборов на сумму в 5 тысяч 460 грн.

"…в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада - 28 тысяч гривен…", - сообщили в ГУД.

Напомним, в декларации бывшего президента Петра Порошенко за 2018-й говорится, что на основном месте работы за год он заработал 336 тысяч грн, таким образом его зарплата в месяц составляла 28 тысяч грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:58
Отравление Скрипалей: в США раскрыли детали второго пакета санкций против России
08:40
"Как у Порошенко": названа зарплата Зеленского Видео
08:33
США стали последней преградой на пути планов Путина по Украине мнение
08:15
СМИ узнали, кто "слил" фото заявления Богдана об увольнении: названа фамилия Видео
07:50
СМИ узнали, какое ЧП случилось на железной дороге на Киевщине
07:36
Что не так с идеей бесплатной коммуналки для 70-летних мнение
07:25
Украина отреагировала на прекращение ракетного договора между РФ и США Видео
07:21
Разведенная Слава Каминская показала свой цветочек в облегающем купальнике
06:49
Добряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки Зодиака
06:43
Баклажан – самый модный цвет волос осени 2019: лучшие варианты, кому подходит Фото
06:33
Порошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинации мнение
06:19
Заря - ЦСКА: что известно о ближайшем сопернике Зари по Лиге Европы
05:52
Названы продукты, которые не стоит есть на ночь Видео
05:38
Нибиру наплодила крылатых палачей в Крыму: люди в опасности - уфологи
05:29
В Украине обновят состав потребительской корзины: что добавят
05:12
Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье
04:51
Самый титулованный футболист мира вернулся в Бразилию
04:35
"Мое лицо каждое утро": в сети умиляются коту, который всегда выглядит сонным
04:07
Леди Гага топлес продемонстрировала аппетитные ягодицы
03:50
Европу испепелит жуткая жара: климатологи напугали смертельным прогнозом Видео
03:29
Российский кикбоксер избил свою девушку за отказ приготовить суп
03:27
Если Ляшко не наделает ошибок, может "дожить" до новых выборов в Раду - эксперт
03:08
Годовщины свадьбы: какие бывают, что дарить и как красиво поздравлять Фото
02:47
В России зоологи наши пользу от пожаров в Сибири
02:44
Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам
02:38
"Не тупи - поступи" - Андрей Пятов обратился к абитуриентам "ДНР/ЛНР"
02:24
Японская plus-size модель появилась на обложке модного журнала Фото
02:13
Диетолог рассказала, что можно есть на ночь, чтобы не поправляться
02:04
Джулиани обвинил Байдена в получении денег из Украины
01:50
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в августе-2019 Видео
01:29
Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева
01:01
Отравление Скрипалей: США ввели второй пакет санкций против РФ - СМИ Видео
00:45
В России произошло кровавое ДТП с автобусом: много жертв и пострадавших Видео
00:29
Пять советов, которые сделают утренний секс незабываемым
00:12
Ученые выяснили, как связана грамотность в переписке и тяга к сексу
02 августа, пятница
23:58
В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры Видео
23:50
Полиция задержала мать, выбросившую в Черновцах мертвого сына в чемодане
23:29
Сценарист рассказал о важной сцене, выкинутой из сериала Чернобыль
23:03
"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири
22:41
Жерсон Родригес: Сердце подсказало, что переход в Динамо верный шаг Видео
21:59
Суд постановил возместить Портнову 7 млн грн из госбюджета
21:33
В Минрегион заявили о легализации аренды жилья
21:30
"Вы обещали, поэтому финансируйте": Зеленский ответил хитрому нардепу по ремонту дорог Видео
20:56
Путин упростил украинцам проживание в РФ Видео
20:34
В Польше чаще отказывают во въезде украинцам
20:01
Эксперт назвал рычаги влияния Порошенко в новой Раде
19:54
Данилюк анонсировал переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа Видео
19:29
Посольство США в Украине заявило об угрозе ИГИЛ на День независимости
19:26
В Раде рассказали о тренингах, где поднатаскают новоизбранных нардепов Видео
19:18
"Путин не х*йло": комбат копов Киева свирепствовал в Одессе - видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять