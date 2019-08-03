"Как у Порошенко": названа зарплата Зеленского

В июне президент не получал надбавки и премии, сообщили в Госуправлении делами.
Президенту Владимиру Зеленскому в июне начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн, а потом из нее высчитали более 5 тысяч грн налогов и сборов.
Украинский лидер не получал надбавок и премий, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадського.
По данным ведомства, из июньской зарплаты главы государства высчитали налогов и сборов на сумму в 5 тысяч 460 грн.
"…в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада - 28 тысяч гривен…", - сообщили в ГУД.
Напомним, в декларации бывшего президента Петра Порошенко за 2018-й говорится, что на основном месте работы за год он заработал 336 тысяч грн, таким образом его зарплата в месяц составляла 28 тысяч грн.