"Как у Порошенко": названа зарплата Зеленского

В июне Владимиру Зеленскому начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн / Reuters

Президенту Владимиру Зеленскому в июне начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн, а потом из нее высчитали более 5 тысяч грн налогов и сборов.

Украинский лидер не получал надбавок и премий, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадського.

По данным ведомства, из июньской зарплаты главы государства высчитали налогов и сборов на сумму в 5 тысяч 460 грн.

"…в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада - 28 тысяч гривен…", - сообщили в ГУД.

Напомним, в декларации бывшего президента Петра Порошенко за 2018-й говорится, что на основном месте работы за год он заработал 336 тысяч грн, таким образом его зарплата в месяц составляла 28 тысяч грн.