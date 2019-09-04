Стала известна зарплата за август Зеленского и его соратников

Андрей Богдан получает зарплату выше, чем Владимир Зеленский / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители получили зарплату за август больше, чем у президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский за август получил зарплату в размере 28 тысяч гривен, других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских Новостей.

Андрей Богдан за август заработал 39 874 гривны, из которых должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна.

Руслан Рябошапка получил 37 644 гривны, Алексей Гончарук - 32 399 грн, Юрий Костюк - 31 724 грн.

Самые низкие зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

Ранее была названа зарплата Зеленского.