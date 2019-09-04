Богдан в Раде пародировал Порошенко, Зеленский не смог сдержать хохота

Андрей Богдан пародировал движения Петра Порошенко

Глава Офиса президента Андрей Богдан необычно вел себя во время выступления Петра Порошенко на трибуне в Верховной Раде.

В ролике, выложенном на YouTube, видно, как Богдан за спиной пятого президента трижды поднял руки вверх, пародируя знаменитые жесты Порошенко, и улыбался.

Рядом с ним сидел Владимир Зеленский, который еле сдерживал себя, чтобы открыто не засмеяться, и эмоционально реагировал на выступление Порошенко, закрывая лицо рукой.

Также в сети появилось видео, как Зеленский слушает выступление главы партии ЕС – телеканал НАШ сделал нарезку реакции президента.

В сети бурно отреагировали на пародию, и реакцию Зеленского, заметив, что президент "делал все, чтобы не заржать".

"Ахаха, реакция адекватного человека на этот дешевый пафос, от которого уже всех тошнит", "Гребаный пи*дун... 2 года не мог принять закон, а человек из КВНа принял за 5 дней в 2 голосования", "Ну, а как еще можно реагировать на весь этот бред Порошенко?", "Не мог уйти достойно. Может кто-то и вспомнил бы его по-хорошему. Повинился. Признал. А так...", "Как на рассмеши комика - все делал, чтобы не заржать. Порошенко по правилам передачи Рассмеши комика ушел без выигранной тысячи", - отреагировали юзеры.

Ранее Зеленский в Раде осадил крикливого нардепа партии Порошенко.