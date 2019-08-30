"Что вы орете?": Зеленский в Раде осадил крикливого нардепа партии Порошенко

Владимир Зеленский в парламентском зале / Reuters

В Верховной Раде, при рассмотрении законопроекта о снятии неприкосновенности, президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на бурные дискуссии в парламентском зале.

Глава государство прокомментировал поведение народного депутата от Европейской солидарности Артура Герасимова, который со своего места кричал спикеру Дмирию Разумкову о том, что тот якобы неточно выразился относительно предмета голосования.

Услышав очередные крики Герасимова, Зеленский возмущенно ответил: "Ну сказал… А что вы орете все время?".

Напомним, ранее нардеп Ирина Луценко опозорилась на трибуне Рады, грязно выругавшись прямо в микрофон на трибуне.