Богдан прокомментировал "путч Порошенко"

Андрей Богдан отреагировал на "путч Порошенко" / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что существует вероятность дестабилизации ситуации в Украине.

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", заявил Богдан в интервью BBC.

Так он прокомментировал переписку нардепа от Слуги народа Елизаветы Богуцкой, которую она "засветила", и в которой говорится, что Петр Порошенко готовит государственный переворот.

"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крыла украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти", - добавил Богдан.

Отметим, позже Богуцкая призналась, что намеренно показала фотографам в Верховной Раде свою переписку о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко.

Ранее Баканов рассказал о путче Порошенко и угрозе для Зеленского.