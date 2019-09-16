Богдан прокомментировал "путч Порошенко"

Глава Офиса президента заявил о дестабилизации ситуации в стране.
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что существует вероятность дестабилизации ситуации в Украине.
"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да", заявил Богдан в интервью BBC.
Так он прокомментировал переписку нардепа от Слуги народа Елизаветы Богуцкой, которую она "засветила", и в которой говорится, что Петр Порошенко готовит государственный переворот.
"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крыла украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти", - добавил Богдан.
Отметим, позже Богуцкая призналась, что намеренно показала фотографам в Верховной Раде свою переписку о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко.
Ранее Баканов рассказал о путче Порошенко и угрозе для Зеленского.