Баканов рассказал о путче Порошенко и угрозе для Зеленского

Иван Баканов / УНИАН

Глава СБУ Иван Баканов озвучил имеющеюся у него информацию относительно так называемого путча Порошенко и отметил, что жизнь президента Владимира Зеленского подвергалась реальной угрозе.

"К сожалению, есть деструктивные элементы, которые не позитивно настроены. Но мы, конечно, проводим разные оперативные меры", - сказал он в рамках форума YES в Киеве.

Баканов заверил, что в СБУ есть специальный департамент, который масштабно занимается безопасностью. По его словам, сейчас нельзя полностью раскрыть информацию о деятельности сторонников Порошенко, которые готовили беспорядки.

"Если взять наших партнёров из ФБР, ЦРУ, Ми5 — им вообще запрещено общаться с журналистами. Поэтому я ответил максимально объемно и конкретно", - констатировал он.

У Баканова спросили, правдивы ли слова Зеленского о том, что жизнь главы государства неоднократно подвергалась опасности. Глава СБУ не стал отрицать данное утверждение, однако уточнил, что в СМИ запрещено озвучивать более подробную информацию.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" переписку, в которой говорится, что Петр Порошенко готовит государственный переворот.

Позже Богуцкая призналась, что намеренно показала фотографам в Верховной Раде свою переписку о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко.