"Путч от Порошенко": аналитик назвал условие начала беспорядков в Украине

Петр Порошенко хочет вернуть себе власть, полагает аналитик / Reuters

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что бывший президент Петр Порошенко имеет желание и необходимость вернуть себе власть.

У экс-президента есть ресурсы для возвращения власти, однако поводы для беспорядков может дать только новая власть, рассказал эксперт во время чата на Главреде, комментирую информацию о "путче от Порошенко".

Собеседник сообщил, что в окружении бывшего украинского лидера "постоянно идут разговоры о возвращении власти любым путем".

"У Порошенко есть желание. У него есть необходимость, потому что он не хочет быть подследственным. И у него есть ресурсы - финансовые, информационные, организационные. Но поводы для беспорядков может дать только новая власть", - заявил он.

Кочетков полагает, что если действия новой власти будут настолько успешными, как она обещает, граждане сами разгонят любой путч, даже без помощи силовиков.

Напомним, на первом заседании Верховной Рады IX созыва нардеп от партии президента Владимира Зеленского Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" переписку, в которой говорится, что Петр Порошенко готовит переворот. Позже народная избранница сообщила, что специально показала переписку фотографам.