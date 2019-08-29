"Я намеренно это сделала": Богуцкая оправдалась за переписку о путче Порошенко

29 августа 2019, 19:35

Политик завила, что хотела предупредить оппонентов.

Елизавета Богуцкая
Елизавета Богуцкая решила по-своему предупредить госпереворот / Страна

Народный депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая призналась, что намеренно показала фотографам в Верховной Раде свою переписку о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко.

"Вы думаете, я не знала где я, я намеренно это сделала, чтобы Порошенко знал, что мы готовы. Я Авакова не люблю, но другого человека, который удержит ситуацию у нас нет. Это временно. До нового года. И он это тоже знает", - цитирует слова нардепа журналист Алена Лунькова, которая попросила у нее комментарий в кулуарах парламента.

Пользователи в комментариях объяснение новоиспеченного политика от Слуги народа восприняли иронично.

"Это не лечится, к сожалению. Может, к бабке? Пошепчет или яйцом выкатает", "Парад абсурда", "А заявление в СБУ она уже написала?", "Богуцкая – новая Таня Чорновол", "Гениально", - написала интернет-публика.

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от Слуги народа Елизавета Богуцкая "засветила" переписку, в которой говорится, что Петр Порошенко готовит государственный переворот.

Как ранее сообщалось, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады "спалил" переписку, в которой с использованием нецензурной лексики заявил собеседнику, что хочет видеть на посту министра здравоохранения "своего человека", а не Ульяну Супрун.

Позже он уточнил, что это его личная переписка, однако осознал всю ответственность своей новой должности.

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